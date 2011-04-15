Сбербанк начал приём мгновенных переводов от клиентов банка "Кыргызстан"

Сбербанк и ОАО "Коммерческий банк Кыргызстан" запускают сервис переводов на карты клиентов Сбербанка с карт КБ "Кыргызстан". Об этом говорится в сообщении банка.



Переводы из Кыргызстана в Россию можно осуществить, не посещая офис банка, через мобильное приложение MBank Online КБ "Кыргызстан". Для совершения перевода достаточно знать номер банковской карты или мобильного телефона, привязанного к карте клиента Сбербанка.



Минимальная сумма перевода - 10 руб., максимальная - 150 тыс. руб. Комиссия составляет 2% от суммы перевода (минимум 30 руб.). Услуга доступна круглосуточно.



В "Сбербанк Онлайн" также доступны переводы в такие финансовые учреждения СНГ как Алиф Банк, Ориёнбанк, Международный Банк Таджикистана, МДО "Имон Интернешнл", МДО "Душанбе Сити", Коммерцбанк Таджикистана, Спитамен Банк, Первый микрофинансовый банк и банк "Эсхата" (Таджикистан), КБ "Кыргызстан" и банк "Компаньон" (Киргизия), АКБ "Агробанк" (Узбекистан), Капитал Банк (Азербайджан), Эвокабанк (Армения).



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб.



Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации владеет 52.32% от общего количества голосующих акций Сбербанка.



"AK&M" от 20.05.2020