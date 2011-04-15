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20/05/2020
15:34

Сбербанк запустил инструмент "Цифровой профиль"

Сбербанк запустил инструмент "Цифровой профиль", который позволяет клиентам при оформлении ипотеки сократить время на предоставление документов в бумажном виде, загрузив свои данные с Портала госуслуг. Об этом говорится в сообщении банка.

В настоящий момент сервис доступен для пользователей веб-версии "ДомКлик".

Для клиента процесс похож на функцию "Войти через социальную сеть/поисковую систему". Это позволит клиенту не предоставлять в банк часть бумажных документов, а банк получит подтвержденные данные из Государственных органов. На первом этапе сервис станет доступен пользователям "ДомКлик" - онлайн-площадки Сбербанка по выбору и приобретению жилья.

"Цифровой профиль" представляет собой совокупность содержащихся в информационных системах госорганов сведений о гражданах и юрлицах, обеспечивает их идентификацию и безопасный обмен подтвержденными данными. Инструмент интегрирован с Порталом государственных услуг РФ.

ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.

Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб.

Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации владеет 52.32% от общего количества голосующих акций Сбербанка.

"AK&M" от 20.05.2020
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