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20/05/2020
15:32

В Крыму на перегоне Джанкой-Разъезд проведут капитальный ремонт

В Крыму на перегоне Джанкой-Разъезд проведут капитальный ремонт. Об этом говорится в сообщении Главгосэкспертизы России.

В рамках капитального ремонта, достоверность определения сметной стоимости которого подтвердили эксперты Крымского филиала ведомства, будет переложен бесстыковый путь участка - из новых рельсовых плетей с железобетонными шпалами и щебеночным балластом из скальных пород. Для этого планируется выполнить замену расположенной на пути рельсошпальной решетки, досыпку и балластировку с использованием нового щебеночного балласта для обеспечения его необходимой толщины и формирования нормативного значения плеча балластной призмы. В ходе реализации проекта проведут выправку, подбивку и стабилизацию пути, а также другие необходимые работы.

Застройщик - Федеральное государственное унитарное предприятие "Крымская железная дорога".

Железнодорожный путь на перегоне Джанкой-Разъезд предназначен для выполнения операций по приёму и отправлению поездов, выполнению сортировочной и маневровой работы, а также для обеспечения перевозочного процесса.


"AK&M" от 20.05.2020
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