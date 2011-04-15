В Крыму на перегоне Джанкой-Разъезд проведут капитальный ремонт. Об этом говорится в сообщении Главгосэкспертизы России.



В рамках капитального ремонта, достоверность определения сметной стоимости которого подтвердили эксперты Крымского филиала ведомства, будет переложен бесстыковый путь участка - из новых рельсовых плетей с железобетонными шпалами и щебеночным балластом из скальных пород. Для этого планируется выполнить замену расположенной на пути рельсошпальной решетки, досыпку и балластировку с использованием нового щебеночного балласта для обеспечения его необходимой толщины и формирования нормативного значения плеча балластной призмы. В ходе реализации проекта проведут выправку, подбивку и стабилизацию пути, а также другие необходимые работы.



Застройщик - Федеральное государственное унитарное предприятие "Крымская железная дорога".



Железнодорожный путь на перегоне Джанкой-Разъезд предназначен для выполнения операций по приёму и отправлению поездов, выполнению сортировочной и маневровой работы, а также для обеспечения перевозочного процесса.





"AK&M" от 20.05.2020