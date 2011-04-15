"Транснефть-Верхняя Волга" реконструировала камеру пуска-приёма СОД на "Второво"

АО "Транснефть-Верхняя Волга" завершило реконструкцию камеры пуска-приёма средств очистки и диагностики (СОД) на промежуточной перекачивающей станции "Второво" во Владимирской области. Об этом говорится в сообщении компании.



Плановые работы проводились в соответствии c программой развития, технического перевооружения и реконструкции объектов магистральных трубопроводов предприятия.



Было выполнено обустройство стационарных площадок, произведён демонтаж и строительство новой камеры пуска-приёма СОД. Установлены кабельные эстакады, выполнен монтаж технологических трубопроводов, запорной арматуры и оборудования системы телемеханизации.



Реконструкция камеры СОД выполнена с целью проведения своевременной диагностики и оценки состояния магистрального нефтепродуктопровода Горький-Новки, а также приёма очистных устройств и герметизаторов после завершения плановых работ на линейной части продуктопровода.



После завершения пусконаладочных работ выполнено технологическое подключение камер пуска-приема СОД. Ввод объекта в промышленную эксплуатацию планируется в III квартале.



АО "Транснефть-Верхняя Волга" является дочерним предприятием ПАО "Транснефть". Основными задачами компании являются приём и транспорт нефти и нефтепродуктов по магистральным нефтепроводам и нефтепродуктопроводам на нефтеперерабатывающие заводы Центральной России и для дальнейших экспортных поставок. В состав АО "Транснефть-Верхняя Волга" входят: Горьковское, Рязанское, Марийское РНУ, Володарское РПУ, Великолукский завод "Транснефтемаш", Центр промышленной автоматизации, Кстовская база БПО и КО.



ПАО "Транснефть" (ИНН 7706061801) занимает монопольное положение на рынке экспортных поставок нефти трубопроводным транспортом. Группа "Транснефть" располагает крупнейшей в мире системой нефтепроводов, составляющей 48.505 тыс. км. Уставный капитал компании составляет 7.249 млн руб., выпущено 5649468 обыкновенных и 1554875 привилегированных акций номиналом 1 руб.



Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Транснефть", по МСФО за 2019 год упала на 20% до 179 млрд руб. с 224 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 9% до 1.064 трлн руб. с 980 млрд руб., показатель EBITDA - на 12% до 486 млрд руб. с 433 млрд руб.



Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Транснефть", по МСФО за IV квартал 2019 года упала на 34% до 35 млрд руб. с 53 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 3% до 271 млрд руб. с 264 млрд руб., показатель EBITDA упал на 8% до 110 млрд руб. со 119 млрд руб.



"AK&M" от 20.05.2020