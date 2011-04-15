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20/05/2020
19:02

ОЭЗ "Технополис "Москва" снизил ставку аренды для 100 компаний

Компании Особой экономической зоны "Технополис Москва", которые приостановили свою работу на время пандемии, получат скидку 50% на аренду за апрель, май и июнь. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, говорится в сообщении Департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Такая мера поддержки позволит производителям за три месяца сэкономить более 50 млн руб. на аренде. Это собственная инициатива ОЭЗ "Технополис Москва", при этом в Москве также продолжает действовать мера поддержки собственников коммерческой недвижимости, которые могут сделать скидку своим арендаторам и получить компенсацию налога на имущество и земельных платежей", - сказал вице-мэр.

Скидку получили производители инновационных средств коррекции зрения, датчиков для автоматизированных систем управления, поиско-досмотрового, рентгеновского и телекоммуникационного оборудования, 3D сканеров, углеродных тканей и препреги. Разработки применяются в сферах авиапромышленности, ветроэнергетики, нефтехимии, судостроения, телемедицины, промышленного интернета вещей.

"Скидку на аренду получат две трети от всех компаний и резидентов ОЭЗ "Технополис Москва, для многих из которых и в обычных условиях действуют льготы на налоги, аренду земли, таможенные льготы", - отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

По словам генерального директора ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадия Дегтева, возможные дополнительные меры поддержки предварительно обсуждались с арендаторами и резидентами. "Сегодня на территории ОЭЗ "Технополис Москва" размещаются более 140 компаний, производителей высокотехнологичных товаров и услуг, с которыми мы обсуждали возможные дополнительные меры поддержки. Арендаторы и резиденты столичной особой экономической зоны полностью исполняют все требования режима ограничений, часть приостановила деятельность, остальные обеспечивают нормы безопасности для сотрудников, и наша задача помочь им сохранить свое производство", - отметил он.

ОЭЗ "Технополис "Москва" включает в себя пять площадок (Технополис "Москва" в Печатниках, Алабушево, Микрон, Ангстрем, МИЭТ) общей площадью 206,8 га. Особая экономическая зона Москвы - одна из немногих в России и мире, кто обладает как greenfield, так и brownfield территориями. На сегодняшний день на территории московской ОЭЗ локализованы более 140 высокотехнологичных компаний, из которых резидентами являются 69.

"AK&M" от 20.05.2020
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