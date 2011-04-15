Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

20/05/2020
16:18

S7 Airlines с 3 июня открывает рейсы по маршруту Новосибирск-Оренбург

S7 Airlines с 3 июня 2020 года открывает рейсы по маршруту Новосибирск-Оренбург. Об этом говорится в сообщении компании.

Авиабилеты на новый рейс уже в продаже.
S7 Airlines будет единственной авиакомпанией, обеспечивающей прямое воздушное сообщение между Новосибирском и Оренбургом.

Полёты будут осуществляться дважды в неделю - по средам и воскресеньям. Вылет из аэропорта "Толмачево" в 19:35, прилет в аэропорт Оренбурга в 20:50 по местному времени. Обратный рейс вылетает в 21:40 и приземляется в Новосибирске в 02:40 на следующий день. Время в полёте составит около трёх часов.

Рейсы будут осуществляться на Embraer 170, рассчитанных на перевозку 78 пассажиров в салоне экономического класса.

Для соблюдения безопасной дистанции, по возможности, система регистрации назначает пассажирам места через ряд и через место друг от друга. Перед вылетом пассажиры обеспечиваются антибактериальными салфетками.

S7 Airlines (бренд авиакомпании "Сибирь") является участником глобального авиационного альянса oneworld®. Авиакомпания обладает широкой сетью внутренних маршрутов, выстроенной на базе авиатранспортных узлов в Москве ("Домодедово") и Новосибирске ("Толмачёво"). S7 Airlines также выполняет регулярные полёты в страны СНГ, Европу, Ближний Восток, Юго-Восточную Азию и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Все рейсы авиакомпании выполняются на воздушных Airbus, Boeing, Embraer.

"AK&M" от 20.05.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100