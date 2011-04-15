S7 Airlines с 3 июня открывает рейсы по маршруту Новосибирск-Оренбург

S7 Airlines с 3 июня 2020 года открывает рейсы по маршруту Новосибирск-Оренбург. Об этом говорится в сообщении компании.



Авиабилеты на новый рейс уже в продаже.

S7 Airlines будет единственной авиакомпанией, обеспечивающей прямое воздушное сообщение между Новосибирском и Оренбургом.



Полёты будут осуществляться дважды в неделю - по средам и воскресеньям. Вылет из аэропорта "Толмачево" в 19:35, прилет в аэропорт Оренбурга в 20:50 по местному времени. Обратный рейс вылетает в 21:40 и приземляется в Новосибирске в 02:40 на следующий день. Время в полёте составит около трёх часов.



Рейсы будут осуществляться на Embraer 170, рассчитанных на перевозку 78 пассажиров в салоне экономического класса.



Для соблюдения безопасной дистанции, по возможности, система регистрации назначает пассажирам места через ряд и через место друг от друга. Перед вылетом пассажиры обеспечиваются антибактериальными салфетками.



S7 Airlines (бренд авиакомпании "Сибирь") является участником глобального авиационного альянса oneworld®. Авиакомпания обладает широкой сетью внутренних маршрутов, выстроенной на базе авиатранспортных узлов в Москве ("Домодедово") и Новосибирске ("Толмачёво"). S7 Airlines также выполняет регулярные полёты в страны СНГ, Европу, Ближний Восток, Юго-Восточную Азию и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Все рейсы авиакомпании выполняются на воздушных Airbus, Boeing, Embraer.



"AK&M" от 20.05.2020