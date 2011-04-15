Panasonic выделяет 200 млн иен на разработку вакцины от COVID-19

Японская технологическая корпорация Panasonic поддержит исследования и разработку лекарств и вакцин против COVID-19, которую в настоящее время ведут Университет Осаки, префектуры Осаки и ряд других организаций.



Как говорится в сообщении компании, на поддержку проекта Panasonic выделил 200 млн иен.



Средства Panasonic помогут продвинуть разработку различных типов ДНК-вакцин и синтетических вакцин особого типа, а также поддержат усилия Организации больниц Префектуры Осака по репозиционированию существующих препаратов, таких как Actemra и Ivermectin, для терапии COVID-19.



Корпорация Panasonic - ведущий мировой разработчик электронных технологий и решений для потребительской электроники, жилищного строительства, автомобильной промышленности и различных отраслей экономики и бизнеса.





"AK&M" от 20.05.2020