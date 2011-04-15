В РФ разработали помощника для дистанционных уроков

В России разработали информационно-интерактивный помощника в проведении дистанционных уроков. Об этом сообщил Ростелеком.



Сервис видеокоммуникаций, разработанный Министерством просвещения, Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и ПАО "Ростелеком", войдет в разрабатываемую российскую образовательную платформу "Моё просвещение". Воспользоваться сервисом можно будет из раздела "Моё образование" Единого портала государственных услуг.



В рамках портала госуслуг платформа будет интегрирована с календарем образовательных событий, региональными электронными дневниками и журналами, системой предоставления доступа к электронному образовательному контенту. Все в совокупности сделает работу учителей более комфортной, а учебный процесс школьников эффективным. Коммуникативная структура платформы будет содержать набор сервисов для аудио- и видеосвязи, сопоставимых с крупнейшими зарубежными аналогами, включая Zoom.



Пользователи системы - учащиеся, учителя и родители. Апробация прототипа началась на базе школ в Московской области и к ней уже присоединяются около десяти регионов страны.



Пилотный проект воплощает в себе лучшие практики информационных технологий, используемых в дистанционном обучении, и призван использоваться как вспомогательный инструмент классического образовательного процесса в школе.



Официальное название нового сервиса будет представлено по окончании апробации, рабочую версию прототипа называют Russian online communications assistant.



Как неоднократно подчёркивал министр просвещения Сергей Кравцов, дистанционное обучение не заменит традиционную систему образования, но в сложившихся условиях такая практика востребована и актуальна для повышения качества школьного образования и его доступности.



Функции новой платформы позволят учителям проводить занятия в информационно-интерактивной форме, используя необходимые инструменты для передачи информации. В случае отсутствия ученика по болезни или по непредвиденным обстоятельствам платформа позволит смотреть урок, проводимый учителем в классе в режиме онлайн или обратиться к ранее сделанной записи позже: материалы будут храниться в личном кабинете ученика несколько дней.



ПАО "Ростелеком" (ИНН 7707049388) - национальный оператор дальней связи - обеспечивает передачу основной доли междугородного и международного трафика, а также работу наземной сети телевизионных и радиовещательных каналов. В апреле 2011 года к Ростелекому присоединились межрегиональные компании связи ОАО "ЦентрТелеком", ОАО "Сибирьтелеком", ОАО "Дальсвязь", ОАО "Уралсвязьинформ", ОАО "ВолгаТелеком", ОАО "СЗТ", ОАО "ЮТК" и ОАО "Дагсвязьинформ". Суммарная протяжённость магистральной сети связи - 500 тыс. км на всей территории России. Ростелеком располагает инфраструктурой доступа к 43 млн российских домохозяйств.



Уставный капитал компании составляет 6.961 млрд руб. и представлен 2784480101 акцией, в том числе: 2574914954 обыкновенных акций и 209565147 привилегированных акций типа "А". Основным акционером Ростелекома является государство. Ценные бумаги Ростелекома торгуются на российской бирже ММВБ, а также в электронной системе внебиржевой торговли OTCQX в США.



Чистая прибыль Ростелекома по МСФО за 2019 год выросла на 10% до 16.474 млрд руб. с 15.012 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 5% до 337.421 млрд руб. с 320.239 млрд руб., показатель OIBDA - на 6% до 106.526 млрд руб. со 100.9 млрд руб.



Чистая прибыль ПАО "Ростелеком" по МСФО за I квартал 2020 года выросла на 1% до 7.712 млрд руб. с 7.677 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 10% до 121.613 млрд руб. со 110.225 млрд руб., показатель OIBDA - на 12% до 47.082 млрд руб. с 41.865 млрд руб.



"AK&M" от 20.05.2020