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20/05/2020
16:38

Сбор за неиспользованный железнодорожный билет составит не более 2.13 руб., ФАС

Сбор за неиспользованный железнодорожный билет составит не более 2.13 руб. Об этом говорится в сообщении ФАС.

Перевозчики могут установить сбор на более низком уровне, но не вправе его превышать. Соответствующий приказ ФАС России зарегистрирован в Минюсте России.

По рекомендации ФАС, с 1 апреля по 1 июня 2020 года перевозчики ОАО "РЖД", ОАО "Федеральная пассажирская компания", АК "Железные дороги Якутии", АО "Пассажирская компания "Сахалин", АО ТК "Гранд Сервис Экспресс" отменили сбор за возврат пассажирами неиспользованных ж/д билетов.

С учётом неопределённости темпов снятия субъектами РФ ограничений на передвижение граждан, ФАС принят приказ, устанавливающий с 26 мая 2020 года предельный максимальный размер сбора за оформление возврата денег за неиспользованный проездной документ на уровне 2 руб. 13 коп. Перевозчики могут установить сбор на более низком уровне, но не вправе его превышать.

Действие приказа о пониженном сборе за возврат ж/д билетов продлится до полной отмены всех ограничений на передвижение и отдых граждан.

"AK&M" от 20.05.2020
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