Совет Федерации одобрил закон о госгарантиях для пострадавших предприятий, сообщила Госдума.



Также Совет Федерации поддержал поправки о том, что доход от экономии на процентах во время льготного периода кредитных каникул освобождается от НДФЛ, закон о возможности получить полис ОСАГО без техосмотра, поправки, направленные на совершенствование избирательного законодательства и ряд других.



Так, в соответствии с законодательством, доход от экономии на процентах во время кредитных каникул освобождается от НДФЛ.



Помимо этого, поддержан закон, по которому Правительство сможет предоставлять госгарантии на любых условиях, не противоречащих Бюджетному кодексу, без необходимости внесения специальных изменений в Закон "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".



Кроме того, по закону в период с 1 марта по 30 сентября 2020 года включительно договор ОСАГО может быть заключен без представления диагностической карты либо свидетельства о прохождении технического осмотра. При этом страхователь обязан не позднее одного месяца со дня отмены ограничений, принятых в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, но не позднее 31 октября 2020 года представить страховщику диагностическую карту либо свидетельство о прохождении технического осмотра. Правительство РФ вправе продлить указанные сроки, но не более чем на 90 дней.



"AK&M" от 20.05.2020