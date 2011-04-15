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20/05/2020
17:52

Урожай зерновых в 2020 году может составить порядка 120 млн т, Д.Патрушев

Урожай зерновых в 2020 году может составить порядка 120 млн т. Об этом заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на совещании "О ситуации в сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности". Стенограмма размещена на сайте Кремля.

Урожай масличных прогнозируется в объёме до 22.5 млн т, овощей и бахчевых - около 16 млн т, картофеля - более 22 млн т. Все эти показатели - на уровне прошлого года.

По его словам, аграрии 72 субъектов вышли в поля. Засеяно более 36 миллионов гектаров из запланированных под яровые 52-х.

"Кроме того, в рамках Вашего поручения, Владимир Владимирович, продолжаем развивать плодоводство и производство ягод. Также в 2020 году будет заложено более 5 тыс. гектаров виноградников", - добавил министр.

"AK&M" от 20.05.2020
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