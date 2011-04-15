Новый участок Северо-Восточной хорды построят в 2021 году

Участок Северо-Восточной хорды (СВХ) от Сигнального до 3-го Нижнелихоборского проезда на севере столицы будет построен в следующем году. Об этом заявил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, говорится в сообщении Стройкомплекса.



"Работы здесь возобновлены в полном объёме и ведутся в строгом соответствии с новыми санитарными и организационными требованиями", - сказал Р.Загрутдинов.



В рамках проекта построят и реконструируют улично-дорожную сеть от Сигнального до 3-го Нижнелихоборского проезда, включая разворотный путепровод через железную дорогу на Сусоколовском шоссе и путепровод через ж/д на Сусоколовском шоссе.



Работы должны быть выполнены в течение 19 с половиной месяцев с даты заключения контракта.



На этом участке появится более 4.6 км дорог.

Проектом предусмотрена реконструкция 3-го Нижнелихоборского проезда, улицы Станционная, проектируемого проезда 1564А, улиц Ботаническая и Гостиничная, а также Гостиничного проезда.



Кроме того, здесь построят участок Сусоколовского шоссе от Алтуфьевского шоссе до Сусоколовского путепровода и съезд с Сусоколовского шоссе на Северо-Восточную хорду в сторону Ярославского шоссе.



Также возведут Сусоколовский путепровод через Московское центральное кольцо и круговое пересечение на Сигнальном проезде.



"На участке от 3-Нижнелихоборского до Сигнального проезда организуют двухстороннее движение наземного общественного транспорта и установят остановки с посадочными площадками и павильонами ожидания", - пояснил Р.Загрутдинов.



Он добавил, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина строительство Северо-Восточной хорды завершится в 2022 году. Эта магистраль значительно улучшит транспортную ситуацию в нескольких районах столицы. Также упростится въезд в центральную часть города для жителей районов, расположенных за МКАД.



Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев ранее заявил, что эффект от строительства этой дороги очень большой.



"Водители фактически получат комфортную трассу в срединной части города. Там не будет лишних съездов, только крупные развязки. Это позволит обеспечить высокую скорость движения", - подчеркнул А.Бочкарев.



"AK&M" от 20.05.2020