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20/05/2020
17:24

Новый участок Северо-Восточной хорды построят в 2021 году

Участок Северо-Восточной хорды (СВХ) от Сигнального до 3-го Нижнелихоборского проезда на севере столицы будет построен в следующем году. Об этом заявил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, говорится в сообщении Стройкомплекса.

"Работы здесь возобновлены в полном объёме и ведутся в строгом соответствии с новыми санитарными и организационными требованиями", - сказал Р.Загрутдинов.

В рамках проекта построят и реконструируют улично-дорожную сеть от Сигнального до 3-го Нижнелихоборского проезда, включая разворотный путепровод через железную дорогу на Сусоколовском шоссе и путепровод через ж/д на Сусоколовском шоссе.

Работы должны быть выполнены в течение 19 с половиной месяцев с даты заключения контракта.

На этом участке появится более 4.6 км дорог.
Проектом предусмотрена реконструкция 3-го Нижнелихоборского проезда, улицы Станционная, проектируемого проезда 1564А, улиц Ботаническая и Гостиничная, а также Гостиничного проезда.

Кроме того, здесь построят участок Сусоколовского шоссе от Алтуфьевского шоссе до Сусоколовского путепровода и съезд с Сусоколовского шоссе на Северо-Восточную хорду в сторону Ярославского шоссе.

Также возведут Сусоколовский путепровод через Московское центральное кольцо и круговое пересечение на Сигнальном проезде.

"На участке от 3-Нижнелихоборского до Сигнального проезда организуют двухстороннее движение наземного общественного транспорта и установят остановки с посадочными площадками и павильонами ожидания", - пояснил Р.Загрутдинов.

Он добавил, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина строительство Северо-Восточной хорды завершится в 2022 году. Эта магистраль значительно улучшит транспортную ситуацию в нескольких районах столицы. Также упростится въезд в центральную часть города для жителей районов, расположенных за МКАД.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев ранее заявил, что эффект от строительства этой дороги очень большой.

"Водители фактически получат комфортную трассу в срединной части города. Там не будет лишних съездов, только крупные развязки. Это позволит обеспечить высокую скорость движения", - подчеркнул А.Бочкарев.

"AK&M" от 20.05.2020
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