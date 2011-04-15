Реконструкцию "Каланчевская-Курская" МЦД-2 завершат в 2023 году, С.Собянин

Реконструкцию участка "Каланчевская-Курская" второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) завершат в 2023 году. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Сконцентрировали все ресурсы, чтобы ускорить расширение этой "горловины" между Каланчевской и Курским вокзалом. Это позволит в два раза увеличить интенсивность работы МЦД-2 и запустить МЦД-4. Также на Каланчевской будет создан первоклассный транспортно-пересадочный узел", - сказал С.Собянин.



Между Каланчевской и Курской проведут реконструкцию двух существующих железнодорожных путей, а также построят III и IV главные пути. Это позволит в 2.5 раза увеличить пропускную способность участка, по которому сейчас ходят поезда МЦД-2. В перспективе к ним добавятся поезда МЦД-4, который свяжет Киевское и Горьковское направления МЖД.



Работы идут в условиях плотной застройки, рядом находятся жилые дома. Здесь будут применены технические решения, которые снизят уровень шума от поездов минимум на 40%. Речь идёт о полностью бесстыковом пути и шумозащитных экранах на протяжении всего участка.



Реконструкция участка является крупнейшим и одним из самых сложных проектов модернизации железнодорожной инфраструктуры в столице.



В рамках проекта фактически заново построят станцию Каланчевская. Она станет крупным транспортным узлом. Здесь можно будет совершить пересадку между МЦД-2 и МЦД-4.



Также в шаговой доступности находятся станция метро "Комсомольская" и три вокзала - Ленинградский, Ярославский и Казанский. Время пересадки для пассажиров с Ленинградского, Ярославского и Казанского вокзалов на станцию Каланчевская сократится в два раза.



На платформах станции Каланчевская сделают удобные навесы. На новых платформах разместят информационные стелы и табло, смонтируют современное светодиодное освещение. В новом вестибюле разместят кассовые павильоны, туалеты, эскалаторы и лифты для маломобильных граждан.



Сейчас реконструкция станции Каланчевская идет полным ходом. На время проведения работ для пассажиров построена временная платформа и пешеходный мост. Позже по одному из новых путей будет временно организовано движение поездов в реверсивном режиме, что позволит обновить пути.



Реконструкция участка проводится без прекращения движения поездов. Его строительная готовность на 20 мая составляет 23%. Проектировщик - АО "Мосгипротранс". Генподрядчик - СМТ-3. Работы выполняет ООО "ФСК Мостоотряд-47". Заказчик - ОАО "РЖД".



Напомним, президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили движение по первым двум линиям Московских центральных диаметров "Одинцово-Лобня" (МЦД-1) и "Нахабино-Подольск" (МЦД-2) 21 ноября 2019 года.



Линии, связавшие столицу с Подмосковьем, работают в режиме наземного метро. Поезда по МЦД курсируют с интервалом 5-6 минут в час пик.



График работы МЦД выстроен как в метро - с 05:30 до 01:00. Тарифы зависят от зоны, в которой вы едете. На МЦД их три: Центральная, Пригород и Дальняя. Оплатить проезд можно картой "Тройка".



По маршрутам МЦД-1 и МЦД-2 запущены современные поезда "Иволга" российского производства.



"AK&M" от 20.05.2020