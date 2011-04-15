Москва выделила деньги на достройку ЖК "Терлецкий парк" и "Царицыно"

АО "Мосотделстрой N1" получит от правительства Москвы 12.7 млрд руб. на достройку проблемных жилых комплексов "Царицыно", включая корпус 35, и "Терлецкий парк". Об этом заявила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, говорится в сообщении Стройкомплекса.



Направить деньги на достройку позволяет распоряжение правительства Москвы N 276-РП, подписанное мэром столицы Сергеем Собяниным.



"Решение приобрести акции АО "Мосотделстрой N 1" позволит профинансировать завершение строительства двух жилых комплексов и восстановить права дольщиков", - сказала А.Пятова.



Она отметила, что на достройку первой и второй очередей ЖК "Царицыно", подведение коммуникаций и оплату договоров с ресурсоснабжающими организациями застройщик получит 9.4 млрд руб.



На первоочередные мероприятия по корпусу 35 выделено 1.2 млрд руб. В них входят приобретение объекта с торгов, обследование и проектно-изыскательские работы.



Для ЖК "Терлецкий парк" "Мосотделстрой N 1" получит 2.1 млрд рублей. Деньги выделены на проведение обследования, проектно-изыскательские и первоочередные строительно-монтажные работы.



"Озвученные цифры - это далеко не все средства, которые застройщик получит для завершения строительства ЖК "Царицыно", в частности, корпуса N 35, и ЖК "Терлецкий парк"", - подчеркнула А.Пятова.



Город также достроит социальные объекты в ЖК "Царицыно". Затраты на возведение трех детских садов и трех общеобразовательных школ уже включены в Адресную инвестиционную программу (АИП).



Две школы и два садика построят на участках, по которым ранее по решению суда были расторгнуты договоры аренды земельного участка.



Кроме того, в районе появится детско-взрослая поликлиника. Также вблизи ЖК построят станцию метро Бирюлевской линии.



Напомним, ЖК "Терлецкий парк" (ранее ЖК "Московские окна") - один из старейших и крупнейших долгостроев столицы. Стройка началась в 2004 году на улице Новогиреевская, владение 5 в районе Перово.



В октябре 2017 года Арбитражный суд Московской области ввел процедуру конкурсного производства. В 2018 году мэр Сергей Собянин принял решение о завершении строительства за счет бюджетных средств.



В ноябре прошлого года городскому застройщику были переданы права на земельный участок, объект незавершенного строительства и обязательства перед дольщиками. Договор зарегистрирован Росреестром.



Разрешение на строительство объекта продлено до 14 ноября 2022 года и переоформлено на АО "Мосотделстрой N 1".



Строительство ЖК "Царицыно" на улице 6-я Радиальная, владение 7 в районе Бирюлево Восточное началось в 2006 году. Застройщик АО "Московский комбинат хлебопродуктов" был признан банкротом.



Власти столицы приняли решение о достройке комплекса за счет бюджета столицы. Объект был передан АО "Мосотделстрой N1".



В ЖК "Царицыно" 15 жилых корпусов, семь из которых - в первой очереди. Их возводят за счет городского бюджета. Два уже ввели, ключи от квартир передаются дольщикам.



По каждому недостроенному корпусу ЖК разработана "дорожная карта" (график достройки объекта). Это позволяет городу восстанавливать права дольщиков, пострадавших от недобросовестного застройщика.



"AK&M" от 20.05.2020