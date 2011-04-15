Предприятия Роснефти внесли вклад в добычу 12 млрд т нефти на территории Югры

Предприятия Роснефти внесли наибольший вклад в общий объём добычи Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, отмечающего добычу 12-ти миллиардной тонны нефти с начала разработки месторождений. Об этом говорится в сообщении компании.



На долю активов компании пришлось более 5.8 млрд т. На сегодняшний день на территории Югры успешно ведут свою деятельность "РН-Юганскнефтегаз", "Самотлорнефтегаз", "РН-Няганьнефтегаз", ГП "Варьеганнефтегаз" (включает "Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие") и "НК "Конданефть".



ХМАО - это основной нефтедобывающий регион, на долю которого приходится более 41% производства углеводородного сырья в России. Начиная с 2000 года, накопленная добыча Югры каждые четыре года увеличивается на миллиард тонн. Новое достижение стало возможным благодаря внедрению дочерними предприятиями НК "Роснефть" современных методов разработки месторождений, включая бурение и транспортировку нефти. Особое внимание компания уделяет развитию собственного высокотехнологичного сервиса, цифровых технологий, реализации программы импортозамещения.



Накопленная добыча "РН-Юганскнефтегаз" - крупнейшего актива Роснефти - составляет 2.4 млрд т. В течение 2019 года предприятие установило сразу несколько рекордов - по абсолютной суточной добыче нефти - 198.008 тыс. т в сутки, впервые построена горизонтальная многозабойная скважина двухколонной конструкции с множественными ответвлениями по технологии fishbone. Общая длина скважины 5234 м, протяженность горизонтального участка - 2161 м. Запускной дебит составил более 600 т нефти, что в несколько раз выше по сравнению с показателями близлежащих стандартных горизонтальных скважин. Кроме того, предприятие установило новый отраслевой рекорд по скорости строительства горизонтальной скважины двухколонной конструкции. На Салымском месторождении такая скважина была пробурена всего за 7.44 суток, что на 20% превосходит предыдущее достижение. При этом коммерческая скорость превысила 14 тыс. метров на станкомесяц.



За 55 лет с момента открытия Самотлорского месторождения - одного из крупнейших в мире, добыто 2.8 млрд тонн нефти и 377 млрд куб м газа. На месторождении пробурено более 19 тыс. скважин. Для повышения эффективности добычи, а также уровня экологической и промышленной безопасности "Самотлорнефтегаз" первым в отечественной отрасли внедрил систему интеллектуального месторождения. Проект позволяет вести дистанционное управление объектами нефтедобычи, в режиме реального времени корректировать производственный процесс, управлять персоналом, в круглосуточном режиме использовать беспилотные летательные аппараты для контроля за инфраструктурой. Дополнительным импульсом для разработки месторождения стали инвестиционные стимулы, которые позволили стабилизировать годовую добычу.



"РН-Няганьнефтегаз" обладает одними из самых крупных в Западной Сибири остаточными извлекаемыми запасами нефти - более 850 млн т, большинство из них относится к трудноизвлекаемым. Благодаря применению новых технологий на одной из богатейших кладовых "черного золота" - Талинской площади в минувшем году добыта 130-миллионная тонна нефти.



"Варьеганнефтегаз" успешно завершил опытно-промышленные испытания технологии бурения горизонтальных скважин с комбинированной колонной. Инновационный подход оптимизирует процесс строительства скважины, исключив из него целый ряд дополнительных операций, что позволяет существенно повысить скорость проходки и экономическую эффективность процесса бурения. По итогам проведенных испытаний скорость проходки увеличилась почти вдвое. Предприятие располагает крупными запасами газа. Рост его добычи в 2019 году составил 2.7% относительно предыдущего года. "Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие" проводит опытно-промышленные испытания технологии по добыче высоковязкой нефти. Извлекаемые запасы на Ван-Еганском месторождении составляют 49 млн т.



Югра является стратегическим регионом НК "Роснефть". Компания реализует проект создания нового Эргинского кластера месторождений, в который входят Эргинский лицензионный участок (часть Приобского месторождения), Кондинское, Западно-Эргинское, Чапровское, Ендырское месторождения, а также Иртышское (открыто в 2018 году). В ноябре 2017 года "НК "Конданефть" начала отгрузку первой партии товарной нефти с Эргинского кластера, а уже в феврале 2020 года была добыта 5-миллионная тонна нефти. Опережающий рост добычи на проекте был обеспечен в течение 2019 года. За этот период суточный объем извлекаемого сырья увеличился на 20% и превысил 8 тыс. тонн в сутки. Ускоренный ввод в разработку новых запасов стал возможен благодаря внедрению современных подходов к организации производства на всех этапах - от строительства скважин до транспортировки сырья. В "Конданефть" впервые в мире был выполнен стотонный гидроразрыв пласта в песчаниках с использованием маловязкой жидкости на основе синтетического полимера. Инновацион ное решение позволяет увеличивать эффективную длину трещин гидроразрыва до 30% по сравнению со стандартными методами, что особенно актуально для низкопроницаемых коллекторов.



Добычу нефти и разработку месторождений на территории ХМАО-Югры обеспечивают 30 тысяч высококвалифицированных специалистов дочерних предприятий НК "Роснефть". Для них созданы комфортные условия труда, обеспечены высокие социальные гарантии.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Роснефть располагает крупнейшей сетью розничных продаж на территории России, включающей около 3000 АЗС/АЗК.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, за 2019 год по МСФО выросла на 29% до 708 млрд руб. с 549 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации и доход от ассоциированных организаций и совместных предприятий увеличились на 5.3% до 8.676 трлн руб. с 8.238 трлн руб., показатель EBITDA - на 1.2% до 2.105 трлн руб. с 2.081 трлн руб.



"AK&M" от 20.05.2020