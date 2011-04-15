В Амурской области откроется автомобильный пункт пропуска для грузовиков.



Как сообщает Минтранс, 25 мая вступает в силу зарегистрированный Минюстом приказ Минтранса России об открытии в Амурской области автомобильного пункта пропуска через государственную границу России Кани-Курган в части грузовой составляющей.



Контрольные процедуры на пункте пропуска Кани-Курган можно будет осуществлять сразу после начала движения по новому автомобильному мосту через реку Амур.



Работа пункта пропуска будет организована по временной схеме, предусматривающей пропуск только грузового транспорта через государственную границу РФ. Планируемая пропускная способность составит 190 большегрузов в сутки.



Обустройство пункта пропуска по временной схеме с использованием модульных конструкций позволит организовать проведение всех необходимых видов контроля на государственной границе. Оборудование на пограничном переходе соответствует требованиям пограничной и таможенной служб, а также Россельхознадзора и Роспотребнадзора.



В 2022 году в рамках федерального проекта "Логистика международной торговли", входящего в национальный проект "Международная кооперация и экспорт", планируется завершить строительство постоянного пункта пропуска Кани-Курган. Предполагается, что пункт пропуска будет работать в круглосуточном режиме и пропускать не только грузовой, но и пассажирский транспорт.



Синхронный запуск в работу мостового перехода Благовещенск-Хэйхэ и пункта пропуска Кани-Курган позволит увеличить грузооборот между Россией и Китаем и даст серьезный импульс развитию российский экономики.



"AK&M" от 20.05.2020