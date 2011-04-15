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21/05/2020
09:49

Дайджест газеты "Коммерсант" от 21 мая 2020 года

Дайджест газеты "Коммерсант" от 21 мая 2020 года.

ПЕРЕРАБОТКА ПОДХОДОВ
РОССИЙСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР ПОХОРОНИТ МУСОР НА ПОЛИГОНАХ И В ОГНЕ


Реформа "мусорной" отрасли, которая должна была превратить ее в технологический сектор, в котором отходы воспринимаются как сырье, а приоритет отдается их переработке и вовлечению во вторичный оборот, развернулась в сторону роста числа мусоросжигающих заводов и полигонов. Проект федеральной схемы обращения с ТКО госкомпании "Российский экологический оператор" (РЭО) сконцентрирован на строительстве объектов захоронения и сжигания отходов. Эксперты убеждены, что РЭО и Минприроды вместо построения отрасли вынуждены сосредоточиться на выполнении показателей уже проваленного в 2019 году нацпроекта "Экология", в том числе за счет приравненного законом к переработке энергетического сжигания коммунальных отходов.


ВИРУС ВИРУСОМ, А ОБЕД ПО РАСПИСАНИЮ
СИЛОВЫЕ ВЕДОМСТВА ПОКА СОПРОТИВЛЯЮТСЯ ОПТИМИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ


Несмотря на то что большая часть правительственных ведомств успешно оптимизировали расходы 2020 года, пока выполнить апрельское поручение премьер-министра Михаила Мишустина по увеличению резервного фонда Белого дома удалось лишь на 70%. Объем реального сокращения пока составляет чуть менее 300 млрд руб. при плане в 425 млрд руб., тринадцать ведомств, в первую очередь Минобороны, уже отказались сокращать расходы на 50 млрд руб.


"СУММУ" СОЧЛИ ПРЕСТУПНОЙ БАЗОЙ
СЛЕДСТВИЕ ОБЪЯСНИЛО, ПОЧЕМУ НЕ СНЯЛО С БРАТЬЕВ МАГОМЕДОВЫХ ОБВИНЕНИЕ В ОРГПРЕСТУПНОСТИ


Как стало известно "Ъ", защита Зиявудина Магомедова, возглавляющего группу компаний "Сумма", и его старшего брата Магомеда получила мотивированный отказ следствия на ходатайство о прекращении их уголовного преследования в части обвинения в организации преступного сообщества (ОПС, ч. 1 ст. 210 УК). Адвокаты требовали исключить из уголовного дела ОПС, ссылаясь на изменения, недавно принятые в законодательство, согласно которым данную статью можно применять только к владельцам и топ-менеджерам компаний, специально созданных для совершения преступлений. Приведенный в постановлении следователя довод о том, что "Сумма" являлась "материальной базой" для преступлений, защита назвала "ересью".


КАНИКУЛЫ УХОДЯТ НА ОТДЫХ
ПОТОК ЖЕЛАЮЩИХ ПОЛУЧИТЬ ОТСРОЧКУ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КРЕДИТОВ РЕЗКО СОКРАТИЛСЯ


С начала мая россияне стали реже обращаться в банки за льготной отсрочкой по кредитам. Пик уже пройден, полагают банкиры. С момента введения кредитных каникул заемщики успели глубже изучить программы и понять их непривлекательность, отвечают эксперты.


Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".
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"AK&M" от 21.05.2020
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