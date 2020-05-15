ЦБ РФ установил официальный курс евро на 22 мая в размере 77.7965 руб. против 79.1813 руб. на 21 мая.





Курс евро за последние 5 дней:



21.05.20 - 79.1813 руб.

20.05.20 - 79.1677 руб.

19.05.20 - 78.9422 руб.

16.05.20 - 79.1279 руб.

15.05.20 - 79.9033 руб.





"AK&M" от 21.05.2020