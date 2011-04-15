Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 22 мая

Для подписчиков
ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения
В свободном доступе
Новости дня
Комментарии
Подписка
На главную страницу
Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции
Об Агентстве
Продукты
Контактная информация
Банк России установил на 22 мая курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 46.5332
1 Азербайджанский манат 41.8061
100 Армянских драмов 14.6658
1 Белорусский рубль 29.7413
1 Болгарский лев 39.7801
1 Бразильский реал 12.4581
100 Венгерских форинтов 22.3070
1000 Вон Республики Корея 57.6379
10 Гонконгских долларов 91.5113
1 Датская крона 10.4332
1 Доллар США 70.9240
1 Евро 77.7965
100 Индийских рупий 93.7931
100 Казахстанских тенге 17.1748
1 Канадский доллар 50.9000
100 Киргизских сомов 93.6640
10 Китайских юаней 99.8916
10 Молдавских леев 40.1267
1 Новый туркменский манат 20.2930
10 Норвежских крон 71.1631
1 Польский злотый 17.1368
1 Румынский лей 16.0607
1 СДР (специальные права
заимствования) 96.8276
1 Сингапурский доллар 50.1123
10 Таджикских сомони 69.2110
1 Турецкая лира 10.4457
10000 Узбекских сумов 70.0169
10 Украинских гривен 26.4812
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 86.5556
10 Чешских крон 28.5880
10 Шведских крон 73.7371
1 Швейцарский франк 73.3975
10 Южноафриканских рэндов 39.5230
100 Японских иен 65.8380
"AK&M" от 21.05.2020