Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 22 мая

Банк России установил на 22 мая курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 46.5332

1 Азербайджанский манат 41.8061

100 Армянских драмов 14.6658

1 Белорусский рубль 29.7413

1 Болгарский лев 39.7801

1 Бразильский реал 12.4581

100 Венгерских форинтов 22.3070

1000 Вон Республики Корея 57.6379

10 Гонконгских долларов 91.5113

1 Датская крона 10.4332

1 Доллар США 70.9240

1 Евро 77.7965

100 Индийских рупий 93.7931

100 Казахстанских тенге 17.1748

1 Канадский доллар 50.9000

100 Киргизских сомов 93.6640

10 Китайских юаней 99.8916

10 Молдавских леев 40.1267

1 Новый туркменский манат 20.2930

10 Норвежских крон 71.1631

1 Польский злотый 17.1368

1 Румынский лей 16.0607

1 СДР (специальные права

заимствования) 96.8276

1 Сингапурский доллар 50.1123

10 Таджикских сомони 69.2110

1 Турецкая лира 10.4457

10000 Узбекских сумов 70.0169

10 Украинских гривен 26.4812

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 86.5556

10 Чешских крон 28.5880

10 Шведских крон 73.7371

1 Швейцарский франк 73.3975

10 Южноафриканских рэндов 39.5230

100 Японских иен 65.8380

"AK&M" от 21.05.2020