ЦБ установил учётную цену золота на 22 мая - 3951.23 руб./г

ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 22 мая. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.







Золото: - 3951.23 руб./грамм

Серебро: - 39.23 руб./грамм

Платина: - 1922.26 руб./грамм

Палладий:- 4647.17 руб./грамм

"AK&M" от 21.05.2020