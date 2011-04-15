Повтор! Акционеры Интер РАО утвердили выплату дивидендов за 2019 год на сумму 20.4825 млрд руб.

Акционеры ПАО "Интер РАО" утвердили дивиденды за 2019 год. Об этом говорится в сообщении компании.



Так, по вопросу о распределении прибыли и убытков за 2019 год акционеры приняли решение направить 1.089 млрд руб. на формирование резервного фонда, 214.922 млн руб. - на погашение убытков прошлых лет, а также 20.4825 млрд руб. на выплату дивидендов в объёме 25% от чистой прибыли группы "Интер РАО" по МСФО (0.196192528735633 руб. на одну обыкновенную акцию). Таким образом, рост дивидендных выплат за год составил 14.3%. Право на получение дивидендов имеют лица, зарегистрированные в реестре акционеров по состоянию на 1 июня 2020 года. Выплата дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, будет осуществлена не позднее 16 июня 2020 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 7 июля 2020 года.



Акционеры утвердили годовой отчёт и годовую бухгалтерскую отчётность компании по итогам 2019 года. Аудитором ПАО "Интер РАО" утверждено ООО "Эрнст энд Янг".



ПАО "Интер РАО" (ПАО "Интер РАО ЕЭС", ИНН 2320109650) образовано в мае 1997 года на основании решения учредителя - ОАО РАО "ЕЭС России", является крупнейшим в России оператором экспорта-импорта электроэнергии, управляет многочисленными энергетическими активами в РФ и за рубежом. Установленная электрическая мощность электростанций, входящих в состав группы "Интер РАО" и находящихся под её управлением, составляет 33.487 ГВт, тепловая - 25.731 тыс. Гкал/ч.



Уставный капитал Интер РАО составляет 293.34 млрд руб. и разделён на 10440000997683 обыкновенные акции номинальной стоимостью 0.02809767 руб. каждая.



Чистая прибыль ПАО "Интер РАО" по РСБУ за 2019 год выросла на 15% до 21.8 млрд руб. с 18.9 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 2.2% до 55.1 млрд руб. с 53.9 млрд руб., валовая прибыль - на 8.4% до 19.3 млрд руб. с 17.8 млрд руб. Совокупные активы по состоянию на 31 декабря 2019 года по сравнению с 31 декабря 2018 года увеличились на 51.4 млрд руб. (10.1%) и составили 557.7 млрд руб.



Чистая прибыль Интер РАО по МСФО за 2019 год выросла на 14.3% до 81.9 млрд руб. с 71.7 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 7.2% до 1.032 трлн руб. с 962.6 млрд руб., показатель EBITDA - на 16.7% до 141.5 млрд руб. со 121.3 млрд руб.



"AK&M" от 20.05.2020