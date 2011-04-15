Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

21/05/2020
09:16

Повтор! SV-продажи Jaguar Land Rover выросли на 64% до 9.5 тыс. автомобилей в 2019/20 фискальном году

Глобальные продажи подразделения Jaguar Land Rover Special Vehicle Operations в 2019/20 фискальном году составили более 9.5 тыс. автомобилей, что на 64% больше, чем в 2018/19 финансовом году. Об этом говорится в сообщении компании.

На российском рынке объём продаж за отчётный период составил 200 автомобилей, продемонстрировав рост на 42%.

На российском рынке наибольшим спросом среди автомобилей подразделения Special Vehicle Operations пользовались роскошный внедорожник Range Rover SVAutobiography (147 проданных автомобилей), а среди моделей Jaguar - кроссовер F-PACE SVR (15 проданных автомобилей).

Jaguar Land Rover - крупнейший британский автопроизводитель, объединяющий два бренда - внедорожники Land Rover и спортивные седаны, спорткары и SUV Jaguar. Основные производственные предприятия Jaguar Land Rover, в том числе две крупнейшие дизайнерские и инженерные производственные площадки, три завода по производству автомобилей и Центр по сборке двигателей находятся в Великобритании. Дополнительные мощности расположены в Китае, Бразилии, Индии, Австрии и Словакии.


"AK&M" от 20.05.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100