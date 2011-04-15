Повтор! SV-продажи Jaguar Land Rover выросли на 64% до 9.5 тыс. автомобилей в 2019/20 фискальном году

Глобальные продажи подразделения Jaguar Land Rover Special Vehicle Operations в 2019/20 фискальном году составили более 9.5 тыс. автомобилей, что на 64% больше, чем в 2018/19 финансовом году. Об этом говорится в сообщении компании.



На российском рынке объём продаж за отчётный период составил 200 автомобилей, продемонстрировав рост на 42%.



На российском рынке наибольшим спросом среди автомобилей подразделения Special Vehicle Operations пользовались роскошный внедорожник Range Rover SVAutobiography (147 проданных автомобилей), а среди моделей Jaguar - кроссовер F-PACE SVR (15 проданных автомобилей).



Jaguar Land Rover - крупнейший британский автопроизводитель, объединяющий два бренда - внедорожники Land Rover и спортивные седаны, спорткары и SUV Jaguar. Основные производственные предприятия Jaguar Land Rover, в том числе две крупнейшие дизайнерские и инженерные производственные площадки, три завода по производству автомобилей и Центр по сборке двигателей находятся в Великобритании. Дополнительные мощности расположены в Китае, Бразилии, Индии, Австрии и Словакии.





"AK&M" от 20.05.2020