Минприроды разработало механизм распределения субсидий на создание контейнерных площадок для раздельного сбора отходов

Минприроды внесло на рассмотрение Правительства РФ проект постановления "О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Охрана окружающей среды".



Как говорится в сообщении министерства, документ устанавливает правила предоставления и распределения в 2020 году субсидий региональным бюджетам для организации в муниципалитетах системы раздельного сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) путём приобретения и установки контейнеров для их раздельного накопления.



Разработанные Минприроды правила позволят субъектам, которые уже включили в соглашения со своими региональными операторами условия о раздельном накоплении ТКО, получить необходимые средства для приобретения контейнеров для раздельного сбора. Для этого в регионе должен быть принят соответствующий нормативный правовой акт, предусматривающий раздельный сбор ТКО.



"Предоставление регионам субсидии на создание и совершенствование инфраструктуры по раздельному сбору ТКО рассматривается нами как первый этап выполнения нормативов утилизации от использования товаров. Мера направлена на развитие системы обращения с ТКО и позволит создать условия для дальнейшей реализации принципов расширенной ответственности производителей", - прокомментировал инициативу глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, цитируемый в сообщении.



Напомним, в начале года Минприроды поставило задачу субъектам РФ предусмотреть переход на раздельный сбор ТКО у населения в течение 2020 года.



Раздельное накопление отходов вводится регионами по мере развития отрасли переработки (утилизации) ТКО поэтапно. Создание контейнерных площадок для раздельного сбора ТКО законодательно относится к компетенции органов местного самоуправления.



"AK&M" от 21.05.2020