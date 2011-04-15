Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" из-под действия ключевых положений Газовой директивы ЕС

Федеральное сетевое агентство Германии приняло решение об освобождении газопровода "Северный поток" из-под действия ключевых положений Газовой директивы ЕС. Об этом сообщает Nord Stream.



Соответствующая заявка была подана Nord Stream AG 19 декабря 2019 года после принятия Закона Федеративной Республики Германия об энергетике (EnWG), имплементирующего в немецкое законодательство поправки к Газовой директиве ЕС. Данные поправки распространяют нормы Третьего энергопакета на участки морских газопроводов в пределах территориальных вод государства-члена ЕС, где расположено первое соединение газотранспортной системы c газопроводом из третьей страны.



Согласно решению, освобождение из-под действия указанных положений относится к участку газопровода на территории Германии, включая территориальное море, и действует первоначально в течение 20 лет, вступая в силу ретроспективно с даты принятия изменений к Закону об энергетике 12 декабря 2019 года.



С начала эксплуатации первой нитки в ноябре 2011 года через газопроводную систему "Северный поток" на сегодняшний день транспортировано более 345 миллиардов кубических метров природного газа. Маршрут "Северного потока" проходит от Выборга в России до Любмина близ Грайфсвальда в Германии. Газопровод протяженностью 1 224 километра представляет собой кратчайший путь от газовых месторождений на севере России до европейских потребителей.



Компания Nord Stream AG обеспечивает надежное, безопасное и эффективное функционирование обеих ниток газопровода. В соответствии с отраслевыми стандартами качества осуществляется плановое техническое обслуживание и инспектирование газопровода. В 2019 году ежегодные планово-предупредительные работы были проведены в июле.



Газопроводная система протяжённостью 1224 км, состоящая из двух ниток, проходит по дну Балтийского моря. Это кратчайший путь для организации доступа европейских потребителей к огромным запасам российского газа. Маршрут газопровода проходит от Выборга в России до Любмина близ Грайфсвальда в Германии. Обеспечивая транспортировку природного газа, газопроводная система "Северный поток" играет ключевую роль в достижении целей по сокращению выбросов CO2 в Европе. Это повышает безопасность и надёжность поставок для потребителей и укрепляет конкурентоспособность европейской промышленности.



"AK&M" от 21.05.2020