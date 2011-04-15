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21/05/2020
10:16

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для санаториев и курортов в условиях сохранения рисков COVID-19

Роспотребнадзор 20 мая опубликовал рекомендации для санаториев и курортов в условиях сохранения рисков COVID-19. Об этом говорится в документе ведомства.

Так, в номера рекомендуется заселять только по одному человеку. Исключение - когда прибывшие являются сопровождающими или членами семьи.

Перед началом работы система вентиляция учреждения должна быть очищена. Дезинфекцию номеров рекомендовано проводить не реже одного раза в день, проветривание - не реже одного раза в два часа. Матрасы рекомендовано обрабатывать парогенератором. Также выданы особые рекомендации по мытью посуды, обработке уличных пространств.

Руководителям учреждений рекомендовано не допускать сотрудников без справок об отсутствии заболевания новой инфекцией.

Помимо этого, рекомендовано организовать питание в номерах, либо в ресторанах (столовых и так далее) по системе заказов. Это не означает отказ от "шведского стола". Если питание организовано по такой системе, то необходимо обеспечить соответствующую расстановку блюд с соблюдением дистанции.

"AK&M" от 20.05.2020
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