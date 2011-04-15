Рубль поборол коронавирус, полагают аналитики

Рубль поборол коронавирус, полагает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.



Рубль укрепился до уровня первой половины марта. Основным поводом для этого стал рост цены на нефть. Стоимость барреля Brent в рублях приблизилась к 2500, что укладывается в ожидания, заложенные в нашей модели. Укрепление рубля способствовало успеху аукциона ОФЗ, где Минфин продал бумаг более чем на 160 млрд руб. Приободрила и новость о том, что увеличивается число выздоровевших, что приближает отмену мер самоизоляции и оживление деловой активности. Рынок получает все больше сигналов на снижение ключевой ставки в июне минимум на 0.5 п.п.



Государство может пересмотреть план по заимствованиям для покрытия дефицита бюджета в этом году. Сейчас денежная масса достигла 52 трлн руб., до конца года она может увеличиться более чем на 4 трлн руб. на фоне программ помощи экономике и эмиссии ОФЗ. Это создает девальвационные риски в будущем, если экономика столкнется с шоками. Однако до конца лета рубль имеет шансы устоять. Ожидается, что курс будет определяться, исходя из рублевой цены Brent в диапазоне 2500-3000.



Аналитик ожидает смешанную динамику. Игроки могут фиксировать длинные позиции, поскольку темпы восстановления рынка намного опередили темпы восстановления экономики. В США выйдут данные по рынку труда. Значимых внутрироссийских новостей не ожидается. Ориентиры для пары USD/RUB: диапазон 71-72.50, для индекса Мосбиржи: коридор 2750-2800 пунктов.



"AK&M" от 21.05.2020