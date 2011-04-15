Выручка ТМК по МСФО за I квартал упала на 33% до 55.319 млрд руб.

Выручка ТМК по МСФО за I квартал 2020 года упала на 33% до 55.319 млрд руб. с 83.069 млрд руб. годом ранее. Об этом сообщила компания.



Валовая прибыль сократилась на 17% до 12.854 млрд руб. с 15.5 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 24% до 8.737 млрд руб. с 11.52 млрд руб.



ТМК - глобальный поставщик стальных труб, трубных решений и сопутствующих сервисов для нефтегазового сектора, входит в тройку мировых лидеров трубного бизнеса. Компания обладает производственными активами в России, Румынии и Казахстане. Наибольшую долю в структуре продаж ТМК занимают нарезные нефтегазовые трубы, отгружаемые потребителям в более 80 странах мира. Акции ТМК обращаются на Лондонской фондовой бирже и на Московской Бирже.



"AK&M" от 21.05.2020