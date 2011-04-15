Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

21/05/2020
12:03

Выручка ТМК по МСФО за I квартал упала на 33% до 55.319 млрд руб.

Выручка ТМК по МСФО за I квартал 2020 года упала на 33% до 55.319 млрд руб. с 83.069 млрд руб. годом ранее. Об этом сообщила компания.

Валовая прибыль сократилась на 17% до 12.854 млрд руб. с 15.5 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 24% до 8.737 млрд руб. с 11.52 млрд руб.

ТМК - глобальный поставщик стальных труб, трубных решений и сопутствующих сервисов для нефтегазового сектора, входит в тройку мировых лидеров трубного бизнеса. Компания обладает производственными активами в России, Румынии и Казахстане. Наибольшую долю в структуре продаж ТМК занимают нарезные нефтегазовые трубы, отгружаемые потребителям в более 80 странах мира. Акции ТМК обращаются на Лондонской фондовой бирже и на Московской Бирже.

"AK&M" от 21.05.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100