Сбербанк и Работа.ру запустили обновленную версию сайта для быстрого поиска работы

Сбербанк и сервис Работа.ру (входит в экосистему Сбербанка) запустили обновленную версию сайта для быстрого поиска работы Beremnarabotu.ru. Об этом говорится в сообщении банка.



Сервис помогает компаниям перераспределять персонал в условиях кризиса, а соискателям - найти новую работу. Ресурс особенно актуален для предприятий из сфер розничной торговли продуктами питаниями и товарами повседневного спроса, логистики, курьерских служб.



Пилотная версия сервиса была запущена в апреле 2020 года. За время работы на сайте зарегистрировалось 358 компаний, которые предложили задействовать высвободившихся сотрудников.



В обновленной версии сайта доступны функции поиска вакансий для частных лиц, размещения открытых вакансий для компаний с дефицитом сотрудников, а также создания бизнес-профилей для компаний, которые хотят трудоустроить своих работников в условиях временной приостановки деятельности.



Проект Beremnarabotu.ru запущен в рамках экосистемы Сбербанка. Его первыми участниками стали компании СберМаркет (доставка продуктов и товаров первой необходимости) и Сберлогистика (доставка посылок), которые активно расширяют команды сборщиков, водителей и курьеров, чтобы удовлетворить резко возросший в период самоизоляции спрос на свои услуги.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб.



Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации владеет 52.32% от общего количества голосующих акций Сбербанка.





"AK&M" от 21.05.2020