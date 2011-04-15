ВТБ фиксирует снижение числа обращений по кредитным каникулам на треть

По статистике ВТБ, в первой половине мая 2020 года число заявок физлиц на предоставление кредитных каникул сократилось на 36% по сравнению с началом апреля, при этом объём одобренных заявок вырос на четверть. Об этом говорится в сообщении банка.



В ВТБ с 1 по 15 апреля поступило 87 тыс. обращений клиентов за кредитными каникулами, с 15 по 30-е - уже 72 тыс., а с 1 по 15 мая - 55 тыс. Наибольшее снижение спроса (18%) в апреле отмечается на ипотеку, а в мае - на автокредиты (43%). При этом пик по объёму заявок пришёлся на вторую половину апреля - свыше 84 млрд руб. В первой половине апреля и мая этот показатель составил более 50 млрд руб.



На сегодняшний день ВТБ одобрил около 200 тыс. заявок клиентов почти на 170 млрд руб., что составляет около 90% от общего числа принятых обращений. Из них свыше 70% оформлено по кредитам наличными, более четверти - по ипотеке, остальное - в рамках автокредитования. Все заёмщики, которые воспользовались программами поддержки, получили отсрочку платежа по кредиту.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Чистая прибыль Группы ВТБ по МСФО в I квартале 2020 года составила 39.8 млрд руб.



"AK&M" от 21.05.2020