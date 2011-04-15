Сбербанк запустил приложение "Банк бизнес-партнёров" для Android

Сбербанк запустил мобильное приложение "Банк бизнес-партнёров" для Android. Об этом говорится в сообщении банка.



Теперь пользователи бесплатной онлайн-площадки bankofpartners.com - владельцы смартфонов на платформе Android - могут искать партнёров по бизнесу, размещать товары и услуги и общаться с потенциальными клиентами в своём мобильном.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб.



Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации владеет 52.32% от общего количества голосующих акций Сбербанка.





"AK&M" от 21.05.2020