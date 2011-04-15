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21/05/2020
11:15

В Татарстане возбуждено уголовное дело против руководства Татфондбанка

Следственный комитет России по Республике Татарстан возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц из числа руководства ПАО "Татфондбанк" по ч.4 ст.160 УК РФ (растрата), ч. 2 ст. 172.1 УК РФ (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации), ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство), ч.2 ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Как говорится в сообщении СК, уголовное дело возбуждено по заявлению Агентства страхования вкладов по результатам трехгодичной работы в качестве конкурсного управляющего.

По версии следствия, в 2015-2016 годах должностные лица из руководства "Татфондбанка" совершили ряд действий, которые привели к ухудшению финансового положения кредитной организации.

Так, активы банка формировались технической ссудной задолженностью, рыночные активы замещались на техническую задолженность, приобретались акции технических эмитентов, снималось надлежащее обеспечение по технической задолженности заемщиков.

В результате этих действий банку был причинен ущерб на 41.2 млрд руб. При этом в 2017 году у Татфондбанка была отозвана лицензия, банк признан банкротом.

В настоящее время в суде рассматривается уголовное дело в отношении бывшего председателя правления, члена совета директоров Татфондбанка, бывшего депутата Государственного совета Республики Татарстан Роберта Мусина, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия в виде ущерба в размере более 53 млрд руб.

Кроме того, на завершающем этапе находится расследование уголовного дела в отношении 5 бывших сотрудников "ИК "ТФБ Финанс", похитивших средства 1739 граждан на 2.3 млрд руб. и обративших их в распоряжение Татфондбанка и подконтрольных юрлиц.

"AK&M" от 21.05.2020
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