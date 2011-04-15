Количество заявок на кредиты от надежных заемщиков за год сократилось на 70.5%

Количество кредитных заявок в РФ в апреле 2020 года сократилось на 52.3% в годовом исчислении. При этом заемщики с высоким персональным кредитным рейтингом (ПКР - в диапазоне от 701 до 850 баллов) показали наименьшую активность - число их заявок упало на 70.5%. Об этом говорится в сообщении НБКИ.



Количество заявок от клиентов со значением ПКР в диапазоне от 601 до 701 балла сократилось на 57.7%, от клиентов с низким значением рейтинга (300-600 баллов) - на 38.7%.



Спад активности заемщиков-физических лиц сопровождался снижением среднего значения ПКР. За год (апрель 2020 года к апрелю 2019 года) у лиц, запрашивавших кредит, рейтинг снизился на 5.4% до 581 балла с 614.





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