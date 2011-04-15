Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

21/05/2020
11:24

Количество заявок на кредиты от надежных заемщиков за год сократилось на 70.5%

Количество кредитных заявок в РФ в апреле 2020 года сократилось на 52.3% в годовом исчислении. При этом заемщики с высоким персональным кредитным рейтингом (ПКР - в диапазоне от 701 до 850 баллов) показали наименьшую активность - число их заявок упало на 70.5%. Об этом говорится в сообщении НБКИ.

Количество заявок от клиентов со значением ПКР в диапазоне от 601 до 701 балла сократилось на 57.7%, от клиентов с низким значением рейтинга (300-600 баллов) - на 38.7%.

Спад активности заемщиков-физических лиц сопровождался снижением среднего значения ПКР. За год (апрель 2020 года к апрелю 2019 года) у лиц, запрашивавших кредит, рейтинг снизился на 5.4% до 581 балла с 614.


AK&M Антикризис
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100