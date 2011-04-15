АЛРОСА проводит цифровой тендер по продаже крупных алмазов

АЛРОСА в период с 15 по 29 мая 2020 года организовала цифровой тендер, в рамках которого предложено более 800 оцифрованных алмазов из боксов размерности 5-10 карат. Об этом говорится в сообщении компании.



Это самый крупный объём с момента запуска продаж через цифровые тендеры. Каждый камень сопровождается подробной информацией для дистанционного ознакомления - в личном кабинете клиенту доступна точная цифровая копия алмаза с детальными сведениями о его форме, внутренних включениях, цвете, уровне флуоресценции, а также фотографии камня.



Компания существенно доработала свою торговую систему и личный кабинет клиента. В частности, для каждого камня создана индивидуальная веб-страница со всеми его характеристиками. С учётом большого количества выставляемых лотов клиенты также получили возможность полуавтоматической загрузки своих предложений на каждый лот.



Цифровой тендер основывается на технологии цифровых двойников, при помощи которой покупатели получают доступ к полной цифровой копии каждого алмаза для детального анализа. АЛРОСА проводит пилотные цифровые тендеры с октября 2019 года в дополнение к традиционной схеме продаж- цифровые двойники позволяют заранее отобрать наиболее подходящие камни для приобретения.



Информация, собранная в результате 3D сканирования алмаза, включает детальные сведения о его форме, его внутренних включениях, его цвете и уровне флуоресценции. Данные предоставляются в стандартном разметочном формате Sarine Advisor. Специалисты покупателя сразу могут использовать их для оценки качества, количества и вариантов огранки будущих бриллиантов в соответствии со своими потребностями и прейскурантами.



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



Продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА за 2019 год в стоимостном выражении составили $3.338 млрд. При этом общая стоимость реализованного за 2019 год алмазного сырья составила $3.273 млрд, бриллиантов - $64.7 млн.



Чистая прибыль АЛРОСА по МСФО за 2019 год сократилась на 31% до 62.7 млрд руб. с 90.4 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 21% до 238.2 млрд руб. с 299.6 млрд руб. вследствие сокращения объёмов реализации на 12% на фоне падения спроса на алмазно-бриллиантовом рынке (главным образом в первом полугодии 2019 года), снижения среднего индекса цен (-6%) и изменения структуры продаж в связи с ростом спроса на мелкоразмерное сырьё. Показатель EBITDA сократился на 31% до 107.1 млрд руб. со 156 млрд руб. за счёт снижения выручки.



Чистый убыток АЛРОСА по РСБУ за январь-март 2020 года составил 7.481 млрд руб. против прибыли 16.06 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 18.78% до 40.147 млрд руб. с 49.43 млрд руб. Убыток до налогообложения составил 8.907 млрд руб. против прибыли 20.464 млрд руб.



"AK&M" от 21.05.2020