Amazon может быть заинтересован в приобретении сети универмагов JC Penney, сообщает WWD.



Согласно некоторым источникам, JC Penney, которая недавно объявила о банкротстве, возможно уже ведет переговоры с представителями Amazon о приобретении



Ведется диалог относительно расширения присутствия Amazon в секторе одежды, сообщает один из источников. Однако некоторые источники утверждают, что Amazon, возможно, больше интересуется недвижимостью JC Penney, чем ее линией одежды.



JC Penney закрывает 29% своих торговых точек (242 магазина), чтобы сосредоточиться только на тех, которые обеспечивают самый высокий трафик и доход в рамках реструктуризации в связи с банкротством. Amazon может присматриваться, примерно, к 30 отдельно стоящим локациям с большой территорией, которые могут быть преобразованы в склады для выполнения заказов.



Вместе с тем, ряд других источников полагают, что Amazon больше интересует технологичная розничная торговля. И намерение выкупить JC Penney продиктовано желанием использовать магазины сети в качестве основы для организации нового типа ускоренной торговли.



Одна из крупнейших сетей универмагов в США JC Penney основана более 100 лет назад. По управлением компании находятся 846 магазинов. Штат сотрудников - 90 тыс.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"