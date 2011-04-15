Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

21/05/2020
12:03

Amazon может быть заинтересован в приобретении сети универмагов JC Penney

Amazon может быть заинтересован в приобретении сети универмагов JC Penney, сообщает WWD.

Согласно некоторым источникам, JC Penney, которая недавно объявила о банкротстве, возможно уже ведет переговоры с представителями Amazon о приобретении

Ведется диалог относительно расширения присутствия Amazon в секторе одежды, сообщает один из источников. Однако некоторые источники утверждают, что Amazon, возможно, больше интересуется недвижимостью JC Penney, чем ее линией одежды.

JC Penney закрывает 29% своих торговых точек (242 магазина), чтобы сосредоточиться только на тех, которые обеспечивают самый высокий трафик и доход в рамках реструктуризации в связи с банкротством. Amazon может присматриваться, примерно, к 30 отдельно стоящим локациям с большой территорией, которые могут быть преобразованы в склады для выполнения заказов.

Вместе с тем, ряд других источников полагают, что Amazon больше интересует технологичная розничная торговля. И намерение выкупить JC Penney продиктовано желанием использовать магазины сети в качестве основы для организации нового типа ускоренной торговли.

Одна из крупнейших сетей универмагов в США JC Penney основана более 100 лет назад. По управлением компании находятся 846 магазинов. Штат сотрудников - 90 тыс.


AK&M "Рынок слияний и поглощений"

Все новости Рынка Слияний и Поглощений ...
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100