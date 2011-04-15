Действующая железнодорожная станция "Каланчёвская" будет модернизирована в рамках проекта Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Обновлённая станция станет ядром крупного транспортного узла. Пассажиры смогут совершать удобные пересадки между МЦД-2 и МЦД-4. Также в шаговой доступности находятся станция метро "Комсомольская" и три вокзала - Ленинградский, Ярославский и Казанский", - отметил А.Бочкарев.



Глава Стройкомплекса отметил, что новые островные платформы для МЦД-2 и МЦД-4 оборудуют навесами на всю длину, информационными стелами и табло, а также современным светодиодным освещением.



"В новом едином подземном вестибюле разместят кассовые павильоны, санитарные комнаты, эскалаторы и лифты для маломобильных людей", - уточнил заммэра.



А.Бочкарев пояснил, что реконструкция позволит увеличить пропускную способность станции и создать комфортные условия для пассажиров по улучшенным стандартам.



"Работы уже начались. На время проведения реконструкции для пассажиров построили временную платформу и пешеходный мост", - добавил глава Стройкомплекса.



Напомним, реконструкцию участка "Каланчёвская-Курская" второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) завершат в 2023 году.



"Сконцентрировали все ресурсы, чтобы ускорить расширение этой "горловины" между Каланчёвской и Курским вокзалом. Это позволит в два раза увеличить интенсивность работы МЦД-2 и запустить МЦД-4. Также на Каланчёвской будет создан первоклассный транспортно-пересадочный узел", - ранее заявил мэр Сергей Собянин.



Длина участка составляет 4 км. Между Каланчёвской и Курской проведут реконструкцию двух железнодорожных путей, а также построят III и IV главные пути. Это позволит в 2.5 раза увеличить пропускную способность участка, по которому сейчас ходят поезда МЦД-2. В перспективе к ним добавятся поезда МЦД-4, который свяжет Киевское и Горьковское направления МЖД.



Напомним, президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили движение по первым двум линиям Московских центральных диаметров "Одинцово-Лобня" (МЦД-1) и "Нахабино-Подольск" (МЦД-2) 21 ноября 2019 года. Линии, связавшие столицу с Подмосковьем, работают в режиме наземного метро. Поезда по МЦД курсируют с интервалом 5-6 минут в час пик. График работы МЦД выстроен как в метро - с 05:30 до 01:00. Тарифы зависят от зоны, в которой вы едете. На МЦД их три: Центральная, Пригород и Дальняя. Оплатить проезд можно картой "Тройка". По маршрутам МЦД-1 и МЦД-2 запущены современные поезда "Иволга" российского производства.



"AK&M" от 21.05.2020