Четыре станции МЦД модернизируют в 2020 году

Станции "Новодачная", "Долгопрудная", "Сетунь" и "Баковка" первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) станут удобнее для пассажиров после реконструкции. Об этом сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.



"Совместно с ОАО "РЖД" на МЦД-1 в этом году мы завершим реконструкцию четырёх станций - "Новодачная", "Долгопрудная", "Сетунь" и "Баковка". Они станут удобнее - для пассажиров откроют современные вестибюли с кассами, лифтами и эскалаторами, новые переходы через пути. Эти станции охватывают районы, где проживают более 500 тыс. жителей Москвы и Московской области", - пояснили в департаменте.



На "Новодачной" уже заработала новая платформа с навесом на всю длину для защиты пассажиров от осадков. В этом году здесь откроют конкорс - современный надземный пешеходный переход. На "Долгопрудной" возведут две новые платформы и конкорс.



Сейчас на этих станциях пассажиры и жители пересекают пути по наземным переходам. С открытием конкорсов, оборудованных эскалаторами и лифтами, пересекать железную дорогу станет безопаснее и удобнее.



На станции "Сетунь" в дополнение к подземному переходу, который ведет только к одной платформе, построят конкорс ко всем платформам.



На "Баковке" появится дополнительный подземный переход с вестибюлем, который улучшит доступность жителей ближайших жилых кварталов к станции. Новые переходы на этих станциях будут также оборудованы лифтами и эскалаторами.



В этом году на МЦД-1 планируется открыть новый остановочный пункт Славянский бульвар, который интегрируют с одноименной станцией метро.



На МЦД-2 закончится модернизация пассажирской инфраструктуры станций "Нахабино" и "Подольск", в планах открыть новые станции - "Щукинская", "Печатники" и "Курьяново".



"Щукинская" и "Печатники" создадут крупные транспортно-пересадочные узлы со станциями метро, а с появлением станции "Курьяново" у жителей одноименного микрорайона появится наземное метро.



"AK&M" от 21.05.2020