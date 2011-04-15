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21/05/2020
12:34

Четыре станции МЦД модернизируют в 2020 году

Станции "Новодачная", "Долгопрудная", "Сетунь" и "Баковка" первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) станут удобнее для пассажиров после реконструкции. Об этом сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

"Совместно с ОАО "РЖД" на МЦД-1 в этом году мы завершим реконструкцию четырёх станций - "Новодачная", "Долгопрудная", "Сетунь" и "Баковка". Они станут удобнее - для пассажиров откроют современные вестибюли с кассами, лифтами и эскалаторами, новые переходы через пути. Эти станции охватывают районы, где проживают более 500 тыс. жителей Москвы и Московской области", - пояснили в департаменте.

На "Новодачной" уже заработала новая платформа с навесом на всю длину для защиты пассажиров от осадков. В этом году здесь откроют конкорс - современный надземный пешеходный переход. На "Долгопрудной" возведут две новые платформы и конкорс.

Сейчас на этих станциях пассажиры и жители пересекают пути по наземным переходам. С открытием конкорсов, оборудованных эскалаторами и лифтами, пересекать железную дорогу станет безопаснее и удобнее.

На станции "Сетунь" в дополнение к подземному переходу, который ведет только к одной платформе, построят конкорс ко всем платформам.

На "Баковке" появится дополнительный подземный переход с вестибюлем, который улучшит доступность жителей ближайших жилых кварталов к станции. Новые переходы на этих станциях будут также оборудованы лифтами и эскалаторами.

В этом году на МЦД-1 планируется открыть новый остановочный пункт Славянский бульвар, который интегрируют с одноименной станцией метро.

На МЦД-2 закончится модернизация пассажирской инфраструктуры станций "Нахабино" и "Подольск", в планах открыть новые станции - "Щукинская", "Печатники" и "Курьяново".

"Щукинская" и "Печатники" создадут крупные транспортно-пересадочные узлы со станциями метро, а с появлением станции "Курьяново" у жителей одноименного микрорайона появится наземное метро.

"AK&M" от 21.05.2020
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