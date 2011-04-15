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21/05/2020
12:38

Промсвязьбанк запускает онлайн-сервис для подготовки декларации в ФНС

Промсвязьбанк запустил сервис по подготовке налоговой декларации для представителей малого бизнеса. Об этом говорится в сообщении банка.

Услуга доступна всем предпринимателям, включая тех, кто не является клиентом банка, и позволяет без открытия расчётного счёта подготовить декларацию в три клика.

Сервис разработан в сотрудничество с компанией "1С-Старт" и предназначен для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, работающих на УСН и ЕНВД. Благодаря новой услуге теперь подготовить декларацию можно самостоятельно без участия бухгалтера или сторонней компании.

ПАО "Промсвязьбанк" (ИНН 7744000912) основано в 1995 году. Основным акционером является "Промсвязь Капитал Б.В.".

"AK&M" от 21.05.2020
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