Промсвязьбанк запускает онлайн-сервис для подготовки декларации в ФНС
Промсвязьбанк запустил сервис по подготовке налоговой декларации для представителей малого бизнеса. Об этом говорится в сообщении банка.
Услуга доступна всем предпринимателям, включая тех, кто не является клиентом банка, и позволяет без открытия расчётного счёта подготовить декларацию в три клика.
Сервис разработан в сотрудничество с компанией "1С-Старт" и предназначен для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, работающих на УСН и ЕНВД. Благодаря новой услуге теперь подготовить декларацию можно самостоятельно без участия бухгалтера или сторонней компании.
ПАО "Промсвязьбанк" (ИНН 7744000912) основано в 1995 году. Основным акционером является "Промсвязь Капитал Б.В.".