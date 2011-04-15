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21/05/2020
12:57

Райффайзенбанк принимает более 90% заявок на ипотеку онлайн

Райффайзенбанк принимает более 90% заявок на ипотеку полностью онлайн, в том числе в личном кабинете на сайте raif.ru. Об этом говорится в сообщении банка.

В начале года этот показатель составлял 65%.
Теперь 85% информации анкеты на ипотеку заполняется автоматически. Клиенту останется только прикрепить документы, необходимые для принятия решения о выдаче кредита. Заявку рассмотривается в течение дня, и с момента её одобрения предложение будет доступно на протяжении двух месяцев.

АО "Райффайзенбанк" является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 14 рынках.

"AK&M" от 21.05.2020
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