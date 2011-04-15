РуссНефть исполнила обязательства по сокращению добычи нефти

ПАО НК "РуссНефть" к середине мая 2020 года исполнило обязательства по сокращению добычи нефти в рамках соглашения между РФ, странами-членами ОПЕК и странами, не входящими в ОПЕК, но присоединившимися к данному соглашению. Об этом говорится в сообщении компании.



Оперативный план сокращения добычи предусматривал изменение е` структуры и остановку скважин Западно-Сибирских, Сибирских активов и Поволжья.



При остановке фонда РуссНефть исходила из оценки текущих эксплуатационных расходов и эффективности эксплуатации в существующих условиях рынка, а также технических возможностей.



Как ожидается, в текущем году плановый уровень добычи РуссНефти будет ниже показателя 2019 года.



ПАО НК "РуссНефть" входит в топ-6 крупнейших нефтяных компаний по объёмам добычи нефти в России. Компания обладает сбалансированным портфелем активов в России в ключевых нефтегазоносных регионах (Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири), а также в Азербайджане. Объём 2P запасов компании превышает 200 млн т (SPE). Численность персонала компании составляет около 10 тыс. человек.



Прибыль, приходящаяся на акционеров РуссНефти, по МСФО за первое полугодие 2019 года выросла до 11.5 млрд руб. с 1.8 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 14% до 100.4 млрд руб. с 88.3 млрд руб., показатель EBITDA - на 3% до 25.5 млрд руб. с 24.8 млрд руб.



"AK&M" от 21.05.2020