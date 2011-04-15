Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

21/05/2020
14:20

Ramsay похищает конфиденциальные данные из систем, не подключенных к интернету, ESET

Компания ESET обнаружила новый вредонос для кибершпионажа — Ramsay, говорится в сообщении компании.

Он похищает конфиденциальную информацию из систем, не подключенных к интернету. Его разработчикам могут быть интересны объекты интеллектуальной собственности, документы, содержащие коммерческую тайну.

Архитектура Ramsay позволяет ему сканировать устройство, а затем собирать и хранить данные, ожидая возможности извлечь их из закрытой системы и передать вовне.

К настоящему времени задетектированы уже три версии. При этом в последней применяются продвинутые технологии защиты от обнаружения, что делает Ramsay ещё более опасным.

По данным ESET, зафиксировано несколько векторов заражения: эксплойт старых уязвимостей Microsoft Word с 2017 года, распространение через USB-накопители и с помощью фишинга.

Ramsay имеет сходство с вредоносом Retro, разработанным южнокорейской преступной группировкой DarkHotel. Однако более точные данные о его происхождении на данный момент отсутствуют.

Компания ESET - разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз. Решения ESET NOD32 представлены в 200 странах, в России - с 2005 года.




"AK&M" от 21.05.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100