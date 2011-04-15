Ramsay похищает конфиденциальные данные из систем, не подключенных к интернету, ESET

Компания ESET обнаружила новый вредонос для кибершпионажа — Ramsay, говорится в сообщении компании.



Он похищает конфиденциальную информацию из систем, не подключенных к интернету. Его разработчикам могут быть интересны объекты интеллектуальной собственности, документы, содержащие коммерческую тайну.



Архитектура Ramsay позволяет ему сканировать устройство, а затем собирать и хранить данные, ожидая возможности извлечь их из закрытой системы и передать вовне.



К настоящему времени задетектированы уже три версии. При этом в последней применяются продвинутые технологии защиты от обнаружения, что делает Ramsay ещё более опасным.



По данным ESET, зафиксировано несколько векторов заражения: эксплойт старых уязвимостей Microsoft Word с 2017 года, распространение через USB-накопители и с помощью фишинга.



Ramsay имеет сходство с вредоносом Retro, разработанным южнокорейской преступной группировкой DarkHotel. Однако более точные данные о его происхождении на данный момент отсутствуют.



Компания ESET - разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз. Решения ESET NOD32 представлены в 200 странах, в России - с 2005 года.









"AK&M" от 21.05.2020