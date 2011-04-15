Банк "Открытие" запустил услугу "Большие планы"

Банк "Открытие" запустил пакет услуг "Большие планы" для клиентов малого и среднего бизнеса. Об этом говорится в сообщении банка.



Предложение специально разработано для предпринимателей, совершающих большое количество рублёвых платежей. Клиентам будет доступен бесплатный лимит переводов на счета физических лиц до 300 тыс. руб. и 30 бесплатных рублёвых платежей в адрес юридических лиц. Также в пакет услуг включен бесплатный выпуск бизнес-карты для снятия и внесения наличных средств. Предприниматели смогут снимать денежные средства через кассу с низкой комиссией - от 1%.



Банк "Открытие" - универсальный коммерческий банк. Работает на финансовом рынке с 1992 года. Банк "Открытие" был сформирован в результате интеграции более чем 10 банков различного масштаба, в том числе таких крупных федеральных как Номос-Банк, Ханты-Мансийский банк и банк "Петрокоммерц".



"AK&M" от 21.05.2020