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21/05/2020
14:41

Банк "Открытие" запустил услугу "Большие планы"

Банк "Открытие" запустил пакет услуг "Большие планы" для клиентов малого и среднего бизнеса. Об этом говорится в сообщении банка.

Предложение специально разработано для предпринимателей, совершающих большое количество рублёвых платежей. Клиентам будет доступен бесплатный лимит переводов на счета физических лиц до 300 тыс. руб. и 30 бесплатных рублёвых платежей в адрес юридических лиц. Также в пакет услуг включен бесплатный выпуск бизнес-карты для снятия и внесения наличных средств. Предприниматели смогут снимать денежные средства через кассу с низкой комиссией - от 1%.

Банк "Открытие" - универсальный коммерческий банк. Работает на финансовом рынке с 1992 года. Банк "Открытие" был сформирован в результате интеграции более чем 10 банков различного масштаба, в том числе таких крупных федеральных как Номос-Банк, Ханты-Мансийский банк и банк "Петрокоммерц".

"AK&M" от 21.05.2020
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