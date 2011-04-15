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21/05/2020
14:45

Ингосстрах выплатил свыше $20 тыс. за недостачу груза, произошедшую во время морской транспортировки

Ингосстрах выплатил страховое возмещение в размере более $20 тыс. торговой компании за недостачу груза. Об этом сообщает страховая компания.

Страховой случай произошёл в период морской транспортировки по маршруту Индонезия-Россия.

Имущество клиента застраховано в рамках генерального полиса страхования грузов. Программа страхования предусматривает защиту имущественных интересов страхователя, связанных с риском утраты (недостачи), гибели или повреждения груза во время его транспортировки, с ответственностью "за все риски".

Ингосстрах сотрудничает с данным клиентом по программам страхования имущества с 2011 года.

"С убытками по весовым недостачам при транспортировке грузов нам приходится сталкиваться достаточно часто. Это одни из наиболее распространенных страховых случаев при грузоперевозках. С начала 2020 года по весовым недостачам Ингосстрах уже урегулировал убытки в общей сложности на сумму более $335 тыс. Для владельцев грузов особенно важно включать такие риски в страховое покрытие", – комментирует начальник управления урегулирования убытков страхования специальных рисков компании "Ингосстрах" Алексей Касатиков.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.

"AK&M" от 21.05.2020
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