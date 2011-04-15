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21/05/2020
14:53

Банк "Россия" запустил программу льготного ипотечного кредитования по ставке 6.25% годовых

Банк "Россия" запустил программу льготного ипотечного кредитования в соответствии с Постановлением Правительства РФ. Об этом говорится в сообщении банка.

В рамках программы банк предоставляет кредиты на приобретение жилья на первичном рынке недвижимости "Новые метры" и "Военная ипотека" на льготных условиях по процентной ставке, которая частично компенсируется государством.

Ипотечные кредиты предлагаются на срок от 1 года до 25 лет на сумму от 300 тыс. руб. до 3 млн руб. в регионах России и от 300 тыс. руб. до 8 млн руб. на территории Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Первоначальный взнос не менее 20%. Процентная ставка по кредиту "Новые метры" составляет 6.25% годовых, по программе "Военная ипотека" - 6% годовых.

Оформить кредит по программе "Военная ипотека" могут военнослужащие в возрасте от 20 лет, являющиеся участниками накопительно-ипотечной системы (НИС) и имеющие право на получение целевого жилищного займа в соответствии с Федеральным законом

Кредитный договор по льготной ставке должен быть заключен до 1 ноября 2020 года (включительно).

ОАО "АБ "Россия" (ИНН 7831000122) начало работу 27 июня 1990 года в Санкт-Петербурге и является одним из первых российских частных банков. Осуществляет комплекс банковских услуг для корпоративных и частных клиентов. Банк имеет генеральную лицензию на осуществление банковских операций, а также лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и биржевого посредника, совершающего товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле.

"AK&M" от 21.05.2020
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