Совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group приобрело контрольный пакет акций в сервисе "Самокат"

Совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group в сфере транспорта и технологий в области дистрибуции еды приобрело контрольный пакет акций в сервисе экспресс-доставки продуктов и товаров для дома "Самокат". Об этом говорится в сообщении банка.



Доля совместного предприятия в сервисе после покупки доли финансовых инвесторов проекта и получения необходимых согласований от корпоративных и регулирующих органов, включая ФАС, составляет 75.6%. Основатели и менеджмент сервиса сохранили за собой миноритарные пакеты и остались совладельцами компании.



"Самокат" будет интегрирован в экосистемы Сбербанка и Mail.ru Group. Команда проекта сможет воспользоваться технологическими и операционными наработками компаний, а также получит доступ к экспертизе других бизнесов совместной платформы. Так, некоторые интеграции уже реализованы - пользователи из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга могут заказать доставку продуктов и бытовых товаров через "Самокат" в приложении Delivery Club.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб.



Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации владеет 52.32% от общего количества голосующих акций Сбербанка.



"Самокат" - сервис доставки продуктов питания и товаров первой необходимости на дом за 15-30 минут. Сегодня у сервиса 168 точек в двух российских столицах, ассортимент товаров превышает 2500 единиц. Ежедневно "Самокат" выполняет порядка 40 тыс. заказов, за последний месяц средний чек вырос на 30%. Доставка в сервисе для клиентов бесплатная.



Mail.Ru Group Limited - холдинговая компания для ряда "дочек", включая российские операционные компании. Компании принадлежат ведущие русскоязычные социальные сети - ВКонтакте и Одноклассники, почтовый сервис, портал Mail.ru и три мессенджера. Mail.ru Group также владеет игровыми проектами, объединёнными под брендом MY.GAMES. В 2019 году запущено подразделение Mail.ru Group Tech Lab, которое занимается развитием новых технологий. Mail.ru Group является акционером СП AliExpress Россия вместе с Alibaba Group, МегаФоном и РФПИ, а также совместно со Сбербанком развивает O2O-платформу в сфере еды и транспорта.



Совокупная чистая прибыль Mail.ru Group по МСФО за I квартал 2020 года снизилась на 22.2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составила 2.203 млрд руб. Доля Mail.ru Group в чистых результатах ключевых СП (AliExpress Россия и O2O) в I квартале составила 2.26 млрд руб. убытка. Совокупная сегментная выручка компании выросла на 14.3% до 22.332 млрд руб., совокупный сегментный показатель EBITDA - на 4.1% до 5.729 млрд руб. Чистая задолженность по состоянию на 31 марта 2020 года составила 11.422 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"