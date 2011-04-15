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21/05/2020
15:18

Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении РФ

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении РФ". Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Регистр будет содержать конкретные сведения о гражданине: Ф.И.О., дату и место рождения, пол, СНИЛС, ИНН, гражданство и семейное положение. Вести ресурс будет Федеральная налоговая служба на основании имеющихся у нее данных, а также данных МВД, Минобороны, Минобрнауки, государственных внебюджетных фондов. Налоговая служба также будет обязана обеспечить защиту всех имеющихся сведений.

Закон предполагается ввести в действие с 1 января 2022 года. Некоторые нормы вступят в силу с 1 января 2024 года и с 1 января 2025 года. Также предусмотрен переходный период до 31 декабря 2025 года. Кроме того, до 2023 года нормативные правовые акты РФ не смогут устанавливать требование об использовании регистра в качестве единственного и обязательного источника получения сведений.

Как подчеркивали авторы закона, такая система будет способствовать борьбе с правонарушениями и мошенничеством при получении мер социальной поддержки и уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей, позволит повысить собираемость платежей в бюджеты всех уровней.



"AK&M" от 21.05.2020
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