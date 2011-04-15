Госдума приняла в первом чтении законопроект о новых налоговых послаблениях в условиях пандемии COVID-19

Госдума приняла в первом чтении чтении правительственный проект поправок в Налоговый кодекс, которые обеспечат реализацию дополнительных мер поддержки граждан, бизнеса и НКО в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении нижней пралаты парламента.



В соответствии с законопроектом, доплаты работникам социальных учреждений за период с 15 апреля по 15 июня будут освобождены от НДФЛ. Первые выплаты должны быть осуществлены уже в июне.



Снизятся налоговые издержки для организаций и индивидуальных предпринимателей, которые безвозмездно помогают организациям, ИП и социально ориентированным НКО в борьбе с коронавирусом. Их затраты на приобретение имущества для предотвращения распространения, а также диагностики и лечения инфекции будут отнесены к расходам, связанным с производством.



Речь идет об имуществе, безвозмездно переданном медорганизациям, органам госвласти и местного самоуправления, а также государственным и муниципальным учреждениям, государственным и муниципальным унитарным предприятиям. В составе налогооблагаемых доходов не будет учитываться списание задолженности по кредитам, взятым на поддержку занятости, и начисленных по ним процентов.



В соответствии в проектом поправок в НК, субъекты малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших отраслей и социально ориентированные НКО будут освобождены от уплаты налогов и страховых взносов, начисленных во втором квартале 2020 года.



Для ИП — не работодателей, осуществляющих деятельность в наиболее пострадавших сферах, будут установлены страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере за расчетный период 2020 года — 20.318 тыс. руб.



"AK&M" от 21.05.2020