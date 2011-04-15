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21/05/2020
16:10

ФАС выявила новый способ ограничения конкуренции на рынке коммунальных услуг в Подмосковье

ФАС выявила новый способ ограничения конкуренции на рынке коммунальных услуг в Подмосковье. Об этом говорится в сообщении антимонопольной службы.

Так, администрация городского поселения Деденево Дмитровского муниципального района Московской области и МБУ "Благоустройство Деденево" отдали ООО "МПН" в аренду муниципальное имущество коммунального назначения без проведения торгов.

В результате МПН с 23 сентября 2015 года по 31 мая 2017 года незаконно арендовало помещение, предназначенное для тепло-, водоснабжения и обеспечения жителей поселения коммунальными ресурсами.

Для придания законности этому правонарушению ответчики ссылались на то, что общество включено в программу поддержки субъектов МСП и имеет согласованную с антимонопольной службой и местным Советом депутатов преференцию на аренду без торгов. К тому же, на территории муниципального образования компания является гарантирующей организацией и снабжает поселение холодной и горячей водой, водоотведением и отоплением.

Рассмотрев все материалы дела, сотрудники Московского областного УФАС установили, что никаких преференций у коммерсантов не было: заявление администрации о предоставлении МПН муниципальной преференции, направленное в антимонопольную службу, было возвращено, как несоответствующее Закону о защите конкуренции. Совет депутатов также не принимал документ о муниципальной преференции. Факт наличия компании в программе поддержки МСП не дает преимущества на заключение договора аренды в обход торгов.

Таким образом, администрация Деденево, МБУ "Благоустройство Деденево" и ООО "МПН" нарушили закон "О защите конкуренции", подчёркивает ФАС.

"AK&M" от 21.05.2020
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