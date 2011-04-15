АСВ дополнительно направит 833.92 млн руб. на расчёты с кредиторами первой очереди кредиторов банка "Первомайский"

Агентство по страхованию вкладов" дополнительно направит 833.92 млн руб. на расчёты с кредиторами первой очереди кредиторов банка "Первомайский". Об этом говорится в сообщении АСВ.



Таким образом, процент удовлетворения требований кредиторов первой очереди банка будет увеличен до 82.34% суммы установленных требований.



Увеличение процента достигнуто за счёт поступлений в конкурсную массу банка денежных средств, полученных в результате погашения задолженности должниками кредитной организации, а также реализации имущества банка.



ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Первомайский" (Краснодар) 23 ноября 2018 года. По величине активов на 1 ноября 2018 года кредитная организация занимала 204-е место в банковской системе Российской Федерации.





"AK&M" от 21.05.2020