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21/05/2020
18:00

АСВ дополнительно направит 833.92 млн руб. на расчёты с кредиторами первой очереди кредиторов банка "Первомайский"

Агентство по страхованию вкладов" дополнительно направит 833.92 млн руб. на расчёты с кредиторами первой очереди кредиторов банка "Первомайский". Об этом говорится в сообщении АСВ.

Таким образом, процент удовлетворения требований кредиторов первой очереди банка будет увеличен до 82.34% суммы установленных требований.

Увеличение процента достигнуто за счёт поступлений в конкурсную массу банка денежных средств, полученных в результате погашения задолженности должниками кредитной организации, а также реализации имущества банка.

ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Первомайский" (Краснодар) 23 ноября 2018 года. По величине активов на 1 ноября 2018 года кредитная организация занимала 204-е место в банковской системе Российской Федерации.


"AK&M" от 21.05.2020
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