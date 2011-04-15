В.Путин освободил от НДФЛ доходы физлиц от экономии на процентах во время кредитных каникул

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон "О внесении изменения в статью 212 части второй Налогового кодекса Российской Федерации". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.



Закон освобождает доходы физических лиц в виде материальной выгоды, полученной ими от экономии на процентах при реализации права на использование льготного периода по кредитным договорам, от обложения налогом на доходы физических лиц.



"AK&M" от 21.05.2020