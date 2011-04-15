Роспотребнадзор и Ространснадзор будут взаимодействовать в интересах обеспечения безопасности на транспорте

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) и Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) заключили соглашение об информационном взаимодействии ведомств по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия при пассажирских перевозках в период пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении сторон.



Подписанный документ предусматривает межведомственный информационный обмен для повышения эффективности контрольно-надзорной деятельности, а также двусторонние взаимные консультации.



Цель соглашения - обеспечение безопасности пассажирских перевозок автомобильным, авиационным, железнодорожным и водным транспортом.



Соглашение предполагает оперативный двусторонний обмен информацией о результатах проведённых контрольно-надзорных мероприятий в отношении субъектов транспортного комплекса.



Ространснадзор намерен предоставлять информацию о результатах рейдовых проверок перевозчиков и других субъектов транспортной инфраструктуры.



В свою очередь, Роспотребнадзор, при необходимости, будет направлять данные о результатах своих проверочных мероприятий.



Объединение усилий обоих ведомств позволит создать более эффективную систему контроля за обеспечением безопасности перевозочного процесса в сложившихся условиях.



"AK&M" от 21.05.2020