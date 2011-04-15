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21/05/2020
18:02

Роспотребнадзор и Ространснадзор будут взаимодействовать в интересах обеспечения безопасности на транспорте

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) и Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) заключили соглашение об информационном взаимодействии ведомств по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия при пассажирских перевозках в период пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении сторон.

Подписанный документ предусматривает межведомственный информационный обмен для повышения эффективности контрольно-надзорной деятельности, а также двусторонние взаимные консультации.

Цель соглашения - обеспечение безопасности пассажирских перевозок автомобильным, авиационным, железнодорожным и водным транспортом.

Соглашение предполагает оперативный двусторонний обмен информацией о результатах проведённых контрольно-надзорных мероприятий в отношении субъектов транспортного комплекса.

Ространснадзор намерен предоставлять информацию о результатах рейдовых проверок перевозчиков и других субъектов транспортной инфраструктуры.

В свою очередь, Роспотребнадзор, при необходимости, будет направлять данные о результатах своих проверочных мероприятий.

Объединение усилий обоих ведомств позволит создать более эффективную систему контроля за обеспечением безопасности перевозочного процесса в сложившихся условиях.

"AK&M" от 21.05.2020
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